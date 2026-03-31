In Toscana si sono registrate raffiche di vento fino a 120 kmh a causa del passaggio del Grecale, che ha portato aria fredda nella regione. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida fino a mezzanotte di oggi, martedì 31 marzo, per le zone centrali della Toscana. Le condizioni meteorologiche hanno causato disagi e si stanno monitorando eventuali sviluppi.

L’aria fredda e i forti venti continuano a interessare la Toscana. È in vigore un’allerta gialla per vento nelle zone centrali della regione fino alla mezzanotte di oggi, martedì 31 marzo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha inoltre emesso una nuova allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 1 aprile, valida dalle 7.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale, a eccezione della Versilia. Sono attesi venti di Grecale (Nord-Est) con raffiche fino a 60–80 kmh in pianura, 80–100 kmh in collina e su costa e Arcipelago, e 100–120 kmh in montagna. Resta possibile anche qualche debole nevicata oltre gli 800–900 metri sull’Appennino aretino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Toscana nella morsa del Grecale: raffiche fino a 120 km/h, scatta l’allerta gialla

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