A San Pietro scaldano i fornelli | bistrot sui tetti con vista sull’Urbe

A Roma, sui tetti di San Pietro, si prepara un nuovo bistrot con vista sulla città. Gli arredi sono già arrivati e il locale potrebbe aprire entro fine anno. Le squadre di lavoro si muovono veloci per mettere a punto il progetto. Il ristorante si trova in una zona simbolo e promette di diventare uno dei punti di riferimento per chi cerca un angolo di relax con vista sulla Città Eterna.

Il Concilio, secondo Benedetto XVI, non costituì una «apertura al mondo», ma certamente si fece strada tra i cattolici e i vescovi la volontà di superare gli storici steccati che parevano dividere in modo drastico e assoluto la «civiltà moderna» e il cristianesimo. Molto presto, secondo quanto riportava ieri Il Messaggero, sullo spazioso tetto di quella stessa basilica romana, tesoro di arte e di fede, sarà aperto un bistrot, dove sarà possibile degustare una «amatriciana divina» come scrive con facile (e legittima) ironia il quotidiano. Da tempo infatti «si sta silenziosamente lavorando» alla realizzazione del primo ristorante al mondo sul tetto di una basilica, approfittando del «grande terrazzamento» che sovrasta la chiesa più grande e più importante del mondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

