L’Italia guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con speranze di medaglie nel short track. Le performance di Sighel e le staffette sono sotto osservazione da mesi. Gli atleti italiani si preparano intensamente, sapendo che queste discipline potrebbero fare la differenza nel medagliere finale. La strada è lunga, ma i sogni di podio sono vivi e motivano la squadra azzurra.

Sono due le discipline che possono pesare notevolmente sulla posizione dell’Italia nel medagliere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una è il biathlon e l’altra è lo short track, perchè davvero le possibilità di salire sul podio per gli azzurri sul ghiaccio milanese sono davvero numerose, sia nelle gare individuali sia con le staffette. Una stagione importante quella nel World Tour e poi successivamente anche degli ottimi Campionati Europei, che sono state tappe fondamentali per arrivare al massimo della forma al grande appuntamento. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le speranze di medaglia per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Da Sighel alle staffette, è lecito sognare

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’apertura prevista per il 6 febbraio.

Ecco i nomi degli atleti italiani convocati nello short track per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’annuncio della sostituta di Martina Valcepina.

