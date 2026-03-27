Sabato prenderà il via la 62ª edizione del Torneo delle Regioni, una competizione calcistica dedicata alle rappresentative regionali. La manifestazione si svolge in Puglia, regione che ospita l’evento per la prima volta dopo 38 anni. Tra i partecipanti ci sono quindici atleti provenienti da Messina, tutti indossano la maglia della squadra della Sicilia.

La manifestazione della LND vedrà la partecipazione in Puglia di 79 rappresentative under 19, 17, 15 e femminili, che difenderanno i colori di 18 comitati regionali più Bolzano e Trento Scatterà sabato la 62^ edizione del Torneo delle Regioni, che dopo 38 anni torna in Puglia, sede della competizione dedicata al calcio. La manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti vedrà la partecipazione di 79 rappresentative under 19, 17, 15 e femminili, che difenderanno i colori di 18 comitati regionali più Bolzano e Trento. In programma quasi 150 partite, distribuite in 19 impianti, tra Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. La Sicilia è stata inserita nel girone A, insieme ad Abruzzo, Campania e Lombardia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Quindici messinesi con la maglia della Sicilia al "62^ Torneo delle Regioni"

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