pallanuoto giovanile le marche chiudono il trofeo delle regioni con un ottimo settimo posto

La squadra giovanile di pallanuoto delle Marche si è classificata al settimo posto nel Trofeo delle Regioni, segnando un risultato significativo dopo circa dieci anni. Un traguardo che riflette l'impegno e la crescita del movimento regionale, consolidando la presenza delle Marche tra le migliori formazioni italiane.

ANCONA – La rappresentativa Marche di pallanuoto maschile conclude il Trofeo delle Regioni al settimo posto, un eccellente risultato se si considera che da circa dieci anni le Marche non entravano tra le prime otto. C’erano riuscite, infatti, con i ragazzi nati nel 2002, stavolta è toccato ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

