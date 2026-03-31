Stasera al teatro Europauditorium di Bologna si tiene il concerto di Giovanni Allevi, che torna a esibirsi con il suo tour dedicato al pianoforte da solista. L’evento è già completo, registrando il tutto esaurito. La serata prevede un’esecuzione delle composizioni del compositore e pianista italiano, con ingresso riservato a chi ha acquistato i biglietti in anticipo.

È sold out l’appuntamento di stasera al teatro Europauditorium di Bologna con il Maestro Giovanni Allevi per il suo ’ Pianoforte Solo Tour ’. Il musicista infatti torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte, con un tour che porta il suo nome, trasformando ogni concerto in un incontro sospeso tra emozione e riflessione. La sua musica, delicatamente tesa tra classico e contemporaneo, conduce l’ascoltatore in un itinerario interiore dove anche il silenzio tra due note ha il peso di una parola e di una nota. Il pianoforte di Giovanni Allevi, con il suo linguaggio universale limpido e profondamente interrogativo, diventa il luogo in cui la quotidianità si ferma e la realtà si ricompone, nota dopo nota, in attimi di pura essenza condivisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la musica di Giovanni Allevi

Articoli correlati

Come sta oggi Giovanni Allevi? Dopo mesi di silenzio, l’artista torna a parlare della sua malattiaDopo mesi di silenzio, Giovanni Allevi torna a parlare della sua malattia con parole intense e commoventi: il suo messaggio dall’ospedale racconta...

Giovanni Allevi: "Pianoforte Solo tour"Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte, con un tour che porta il suo nome,...

Laboratorio di Etica al Mast: Vito Mancuso incontra Giovanni AlleviC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Vito...

ALLEVI BACK TO LIFE | Intervista a Giovanni Allevi I HOT CORN