Laboratorio di Etica al Mast | Vito Mancuso incontra Giovanni Allevi

Vito Mancuso torna al Mast per l’ottavo Laboratorio di Etica. Questa volta, l’esperto si confronta con Giovanni Allevi in quattro incontri dedicati al negativo e alle sue varie espressioni. La sala si riempie di ascoltatori pronti a seguire i pensieri dei due protagonisti.

Vito Mancuso torna nell'Auditorium della Fondazione MAST per l'ottavo Laboratorio di Etica con un ciclo di quattro lezioni dedicato al Negativo e alle sue molteplici forme. Il secondo appuntamento è lunedì 2 febbraio alle ore 18.30 con il compositore, direttore d'orchestra e filosofo Giovanni Allevi che affronta il tema del negativo in relazione alla malattia, condividendo la sua esperienza tra musica e testimonianza personale. Afferma Vito Mancuso: "L'esperienza etica e spirituale degli esseri umani nasce soprattutto quando si ritrovano costretti a fare i conti con la dimensione dolorosa dell'esistere, sia a causa del male fisico (malattie e morte) sia a causa del male morale (odio, peccato, malvagità).

