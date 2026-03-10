Orio i sindaci chiedono la tassa sul rumore All’aeroporto l’elenco dei voli notturni

I sindaci di Orio hanno richiesto l’introduzione di una tassa sul rumore per l’aeroporto, mentre si è reso pubblico l’elenco dei voli notturni in programma. L’imposta regionale Iresa, che riguarda questa questione, genera entrate superiori ai tre milioni di euro. I rappresentanti comunali hanno annunciato che si rivolgeranno ai consiglieri comunali per discutere della proposta. Colletta ha evidenziato che i numeri relativi ai voli notturni restano elevati.

IL CONFRONTO. L'imposta regionale (Iresa) vale oltre 3 milioni di euro. «Scriveremo ai consiglieri». Colletta: «Numeri ancora significativi». Carnevali: «Avanti con gli aerei meno inquinanti». Si è chiuso con due richieste che prendono direzioni distinte - una rivolta alla Regione Lombardia, l'altra a Sacbo - il primo incontro, dopo circa un anno e mezzo, dei sindaci dei Comuni aeroportuali. Da un lato la sollecitazione alla Giunta Fontana perché introduca l'Iresa, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, un tributo che i vettori pagano per ogni volo e che serve a compensare i territori esposti al rumore, già adottato in diverse regioni italiane ma non ancora in Lombardia.