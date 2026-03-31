Torna a Venezia la Fiera di Pasqua

A Venezia, lungo Strada Nuova, ha aperto ufficialmente la Fiera di Pasqua. La manifestazione si presenta con una nuova configurazione, puntando sulla qualità e sull'organizzazione, con l’obiettivo di valorizzare il territorio locale. La fiera rimarrà aperta nei prossimi giorni, offrendo una varietà di espositori e prodotti tradizionali, attirando visitatori da tutta la regione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Inaugurata dall'assessore Costalonga, accompagnerà fino a sabato cittadini e visitatori, offrendo un'esperienza commerciale e culturale Ha preso ufficialmente il via lungo Strada Nuova la Fiera di Pasqua di Venezia, che si presenta al pubblico con una veste rinnovata, all'insegna della qualità, dell'ordine e della valorizzazione del territorio. Un appuntamento che, fino a sabato 4 aprile, accompagnerà cittadini e visitatori con orario continuato dalle 8 alle 20, offrendo un'esperienza commerciale e culturale ancora più qualificata. «È... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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