Torna la fiera di Pasqua con oltre 160 mercatini | tutte le date

A Como si avvicina la tradizionale fiera di Pasqua, che vedrà oltre 160 bancarelle allestite in varie zone della città. La manifestazione, prevista per il Giovedì Santo, sta prendendo forma con i numeri segnati sull’asfalto in viale Varese e nelle vicinanze, segnando i punti precisi dove gli ambulanti devono sistemare le proprie bancarelle per questa edizione.

Como si prepara ad accogliere una delle sue tradizioni più sentite: la fiera del Giovedì Santo. In viale Varese e nelle vie limitrofe sono già ben visibili i numeri tracciati sull’asfalto, utili a indicare il punto esatto dove ciascun ambulante dovrà sistemare la propria bancarella per l'edizione 2026. Le scritte sul manto stradale corrispondono ai posteggi assegnati dal Comune. Secondo il documento ufficiale, quest'anno saranno 166 gli operatori presenti alla fiera: 162 destinati alla vendita di prodotti vari o alimentari; 4 posteggi destinati invece alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande. L'evento torna dunque quest'anno da giovedì 2 aprile sino a lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie: da Pasqua al Primo Maggio e Ognissanti, tutte le dateIl 2026 si presenta come un anno particolarmente favorevole per chi ama sfruttare al massimo i ponti e le festività per organizzare viaggi, weekend...

Gianluigi Nuzzi torna a teatro con “La Fabbrica degli Innocenti”, tutte le date“La Fabbrica degli Innocenti”, questo è il titolo dello spettacolo a teatro di Gianluigi Nuzzi.

Contenuti utili per approfondire Torna la fiera di Pasqua con oltre 160...

Temi più discussi: Valdobbiadene. Dal 7 al 9 marzo torna l’Antica fiera di San Gregorio; Tradizione e spettacolo: torna l’Antica Fiera di San Gregorio, nove giorni di festa; SIMEI 2026 torna a Fiera Milano dal 17 al 20 novembre; Morciano, torna la Fiera di San Gregorio. Il programma della festa.

Torna la Fiera dei Ciottorini: mercato, cibo e divertimento per i più piccoliNel cuore della Vecchia Viareggio torna l'appuntamento che ogni anno precede il santo patrono: la Fiera dei Ciottorini. Una manifestazione ideata dal Rione Vecchia Viareggio per far rivivere le tradiz ... noitv.it

Fiera di Lonigo torna dal 20 al 23 marzo 2026Torna, tra memoria del passato e slancio verso il futuro la Fiera di Lonigo, quest’anno giunta alle 540ma edizione. vicenzareport.it

Da Arcore la "Cavaliera" torna a dire la sua sulla battaglia della separazione delle carriere di giudici e pm sognata dal padre - facebook.com facebook

15 anni dopo il #Milan torna a vincere entrambi i #derby in una stagione in campionato. Anche quella volta in panchina c'era Massimiliano #Allegri x.com