Starting Finance, la principale community italiana di educazione economico-finanziaria con oltre 2,5 milioni di follower, annuncia la rinnovata Business School. La nuova fase prevede un’offerta ampliata di più di 40 percorsi formativi professionali, pensati per supportare chi desidera approfondire le proprie competenze nel settore. Un’opportunità per accedere a contenuti di qualità e aggiornati, con un approccio pratico e mirato alle esigenze del mercato.

Starting Finance, la più grande community italiana di educazione economico-finanziaria con oltre 2,5 milioni di follower, presenta la nuova fase della sua Business School con un'offerta ampliata di oltre 40 percorsi formativi professionalizzanti. Dopo aver formato più di mille studenti nel primo anno di attività, la scuola si struttura ora come ecosistema integrato di formazione continua, rispondendo a una domanda di mercato precisa: colmare il gap tra preparazione universitaria e competenze operative richieste dal mondo del lavoro. I numeri parlano chiaro: l'84% dei neolaureati italiani dichiara di sentirsi impreparato ad affrontare le dinamiche economico-finanziarie del mondo professionale (fonte: AlmaLaurea 2024). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Starting Finance presenta la nuova veste dalla Business School

Starting Finance acquisisce Talkin Pills e rafforza il proprio polo su finanza, lavoro e orientamentoStarting Finance amplia la propria presenza nel settore dell’educazione finanziaria acquisendo Talkin Pills, rafforzando così il proprio ruolo come punto di riferimento per giovani under 35.

Bologna Business School. La società Consultinvest Sim finanzia sei borse di studioBologna Business School, in collaborazione con Consultinvest Sim, finanzia sei borse di studio per l’Open Program in Wealth Management III.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Educazione finanziaria, Starting Finance acquisisce Talkin Pills; Starting Finance, la community dell'educazione finanziaria cresce: con Talkin Pills rafforza il polo su finanza, lavoro e orientamento; Educazione finanziaria, Starting Finance amplia la sua rete con Talkin Pills; Starting Finance acquisisce Talkin Pills e rafforza il proprio polo su finanza, lavoro e orientamento.

Starting Finance presenta la nuova veste dalla Business SchoolOltre 40 programmi formativi nel 2026 per colmare il gap tra università e mercato del lavoro. Con una community di 2,5 milioni di giovani professionisti e partnership con Borsa Italiana-Euronext Acade ... ilgiornale.it

Starting Finance, la community dell’educazione finanziaria cresce: con Talkin Pills rafforza il polo su finanza, lavoro e orientamentoStarting Finance amplia la sua community con l’acquisizione di Talkin Pills, agenzia creativa e canale media di riferimento sui temi del lavoro: le iniziative ... corriere.it

Starting Finance. . Conoscevi la Dicembre società semplice #agnelli #italia #soldi - facebook.com facebook