starting finance acquisisce talkin pills e rafforza il proprio polo su finanza lavoro e orientamento

Starting Finance amplia la propria presenza nel settore dell’educazione finanziaria acquisendo Talkin Pills, rafforzando così il proprio ruolo come punto di riferimento per giovani under 35. Con questa operazione, la community italiana, che conta oltre 2,3 milioni di follower, prosegue il suo percorso di crescita nel campo della finanza, del lavoro e dell’orientamento, offrendo contenuti sempre più completi e accessibili.

Continua il percorso di crescita e consolidamento di Starting Finance, la più grande community italiana under 35 dedicata all’educazione e all’informazione economico-finanziaria con oltre 2,3 milioni di follower sui social. Dopo l’ingresso nel gruppo da parte di Nabila Finanza (progetto media focalizzato sull’educazione finanziaria avanzata, con particolare attenzione ai mercati e agli investimenti) e di Economika (realtà di riferimento sui social media in Italia per la politica economica e la macroeconomia), Starting Finance annuncia una nuova e significativa acquisizione, la terza negli ultimi dodici mesi: Talkin Pills, agenzia creativa e canale media di riferimento sui temi del lavoro e dell’orientamento alle carriere, dai giovani professionisti alle grandi imprese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

