Il Sassuolo torna a vincere dopo due mesi | Cremonese battuta grazie al gol di Fadera

Sassuolo - Cremonese 1-0 Marcatore: 3'pt Fadera Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.5, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Doig 6; Lipani 5.5 (14'st Thorstvedt 6), Matic 6, Koné 6.5 (38'st Iannoni sv); Fadera 6.5 (14'st Berardi 5.5), Moro 5.5 (26'st Pinamonti 5.5), Laurienté 6.5 (26'st Pierini 6). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx. Allenatore: Grosso 6. Cremonese (3-5-2): Audero 5.5; Terracciano 6.5 (36'st Folino sv), Baschirotto 6, Bianchetti 6 (36'st Faye sv); Barbieri 5.5 (1'st Johnsen 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti discussi: Il Napoli torna a vincere dopo tre pareggi: battuto il Sassuolo 1-0; Dopo tre pareggi il Napoli torna a vincere: 1-0 con il Sassuolo. Ma è emergenza infortuni; Napoli-Sassuolo LIVE; Il Napoli torna a vincere lo fa per 1-0 contro il Sassuolo al Maradona. Decisivo il gol di Lobotka nel primo tempo. Tre punti di tutto cuore per gli azzurri, considerando anche gli infortuni di Rrahmani e Politano. Da valutare le loro condizioni nei prossimi giorni.
