Scrittore napoletano derubato a Roma | Hanno portato via oggetti preziosi ma ho visto tanto altruismo e umanità

Alessandro Iovino, scrittore e giornalista napoletano, è stato derubato a Roma quando alcuni ladri hanno forzato la sua auto vicino a piazza Navona, portando via oggetti di valore. Nonostante il gesto, Iovino ha notato molte persone che si sono offerte di aiutare e hanno mostrato solidarietà nel momento difficile.

Allo scrittore e giornalista napoletano, Alessandro Iovino, mentre si trovava a Roma, è stata forzata l'auto a pochi passi da piazza Navona. A denunciare l'accaduto è lo stesso Iovino: "La scorsa settimana a Roma abbiamo subito un furto. Ci hanno rotto il finestrino dell'auto ed hanno rubato a me e mia moglie valigie ed altri oggetti importanti. Era nel centro di Roma, zona molto trafficata e spesso presieduta dai vigili. Inoltre questo è avvenuto nel primo pomeriggio. Ma non voglio parlarvi di ciò che ci hanno rubato. Piuttosto di ciò che abbiamo ricevuto: esiste il male ma anche il bene.

