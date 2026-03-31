A Torino parte il servizio di bus notturno a chiamata, attivo ogni venerdì e sabato sera. La città continua a testare soluzioni di mobilità innovativa, dopo aver avviato una navetta a guida autonoma. Il nuovo servizio permette ai passeggeri di prenotare il viaggio in modo flessibile durante le ore notturne.

Torino si conferma capofila nella sperimentazione della mobilità del futuro. Dopo la navetta a guida autonoma, prende il via la sperimentazione di un nuovo modello di mobilità notturna, a chiamata. Col debutto di Star Plus, venerdì 3 aprile, gli strumenti digitali e gli algoritmi entrano a supporto del trasporto pubblico, facendo evolvere il concetto di linea tradizionale in un sistema dinamico e intelligente, capace di adattarsi in tempo reale alle richieste degli utenti. Muoversi a Torino di notte diventa così più semplice, sicuro e smart. Nelle notti di venerdì e sabato, tra le 23 e le 5, sarà possibile prenotare un passaggio a bordo di una navetta Star tramite un’app. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, arriva Star Plus: un bus notturno a chiamata ogni venerdì e sabato

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