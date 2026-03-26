Tre giovani italiani sono stati posti agli arresti domiciliari in seguito a una rapina con violenza avvenuta su un autobus notturno nella città. La polizia ha identificato e fermato i presunti responsabili, che sono stati accusati di aver compiuto il gesto nel corso della notte. L’indagine è ancora in corso e ulteriori dettagli sulla vicenda non sono stati ancora resi noti.

Tre giovani italiani sono stati sottoposti a misura cautelare di arresto domiciliare per una rapina con violenza avvenuta su un autobus notturno a Milano. L’episodio, datato 16 novembre 2025, ha la vittima, un ragazzo georgiano allora minorenne, subire lesioni che hanno richiesto cinque giorni di prognosi medica. La Polizia di Stato, agendo sotto il coordinamento della Procura di Milano, ha identificato i tre sospetti e applicato l’ordinanza il sabato 21 marzo 2026. La dinamica del conflitto in mezzo pubblico. La tensione è esplosa all’interno dell’autobus della linea notturna sostitutiva della metropolitana M3, mentre il veicolo transitava nelle prime ore del mattino del 16 novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus notturno a Milano: 3 arresti per rapina e violenza

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