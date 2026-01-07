In Brianza arriva lo z238 | il nuovo bus che passa ogni 30 minuti
A partire dal 7 gennaio, in Brianza entra in servizio lo Z238, una nuova linea di autobus che collega la stazione ferroviaria di Lissone al Polo Istituzionale di Monza. Con passaggi ogni 30 minuti, questa linea mira a migliorare la mobilità locale, offrendo un collegamento comodo e frequente per residenti e pendolari. Un'opzione più efficiente per gli spostamenti quotidiani nella zona.
