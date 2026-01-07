A partire dal 7 gennaio, in Brianza entra in servizio lo Z238, una nuova linea di autobus che collega la stazione ferroviaria di Lissone al Polo Istituzionale di Monza. Con passaggi ogni 30 minuti, questa linea mira a migliorare la mobilità locale, offrendo un collegamento comodo e frequente per residenti e pendolari. Un'opzione più efficiente per gli spostamenti quotidiani nella zona.

In Brianza il nuovo anno porta una nuova linea di autobus. Dal 7 gennaio entrerà in servizio lo z238, che collega la stazione ferroviaria di Lissone con il Polo Istituzionale di Monza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Provincia di Monza e Brianza e Autoguidovie, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - In Brianza arriva lo z238: il nuovo bus che passa ogni 30 minuti

Leggi anche: In Brianza arriva lo z238: il nuovo bus che passa ogni 30 minuti

Leggi anche: Anche 50 minuti di attesa per andare a Mondello, cittadini e turisti infuriati: "Il bus 806 non passa mai"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In Brianza arriva lo z238: il nuovo bus che passa ogni 30 minuti; Lissone-Monza: un nuovo autobus dalla stazione al polo istituzionale; La rivoluzione dei trasporti: Una nuova linea di autobus collegherà Monza e Lissone.

In Brianza arriva lo z238: il nuovo bus che passa ogni 30 minuti - Dal 7 gennaio entrerà in servizio lo z238, che collega la stazione ferroviaria di Lissone con il Polo Istituzionale di Monza. monzatoday.it