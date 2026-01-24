Torino ragazzo trovato incosciente in strada vicino a una bicicletta | morto in ospedale

A Torino, un giovane di 23 anni è stato trovato incosciente in strada e trasportato in ospedale, dove è deceduto. L'intervento dei sanitari del 118 è avvenuto nella notte in corso Marconi, all'angolo con via Nizza, a seguito di una segnalazione. La vicenda è al momento oggetto di indagini per chiarire le cause dell’evento.

(Adnkronos) – A Torino un giovane di 23 anni trovato incosciente in strada è morto in ospedale. I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti intorno alle 3 di questa notte in corso Marconi, all'angolo con via Nizza, dove era stato segnalato un ragazzo a terra incosciente. Il giovane è stato rianimato a lungo.

