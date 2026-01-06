Donna investita in via Giulio Petroni a Bari | trasportata in ospedale con codice rosso

Una donna di 76 anni è stata investita questa mattina in via Giulio Petroni a Bari. Trasportata in ospedale con codice rosso, la sua condizione è considerata grave. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e gli eventuali responsabilità. La zona è stata messa sotto controllo per le verifiche del caso.

E' ricoverata in gravi condizioni una donna di 76 anni investita questa mattina a Bari, in via Giulio Petroni. La donna è stata trasportata all'ospedale Di Venere in codice rosso.Sul posto gli operatori del 118Secondo le prime informazioni, l'automobilista si è fermato a prestare soccorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Donna investita in via Giulio Petroni a Bari: trasportata in ospedale con codice rosso Leggi anche: Donna investita a Torino, trasportata in codice rosso al Cto Leggi anche: Donna ferita da arma da fuoco soccorsa in strada a Nole: trasportata in ospedale con un codice rosso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un'auto, è gravissima: aveva travolto e ucciso una famiglia di tre persone. Bari, anziana investita in via Giulio Petroni: trasportata in ospedale in condizioni critiche - La vittima ha riportato diversi traumi e, all’arrivo dei sanitari del 118, è stata trovata in stato di incoscienza. giornaledipuglia.com

Investita da un'auto a Bari, grave una 76enne - Una donna di 76 anni è stata investita da un'auto questa mattina mentre attraversava via Giulio Petroni, a Bari. msn.com

Donna investita sulla Anguillarese sabato sera La sera del 3 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Bracciano sono intervenuti ad Anguillara Sabazia (RM), in via Anguillarese all’altezza del civico 88, dove, poco prima, una 59enne romana mentre attraversa - facebook.com facebook

#CastelGandolfo: donna investita sulle strisce pedonali, ricoverata in codice rosso La ferita è una 58enne residente ad #AlbanoLaziale: esclusi pericoli per la sua vita. L'investitore, 44enne di #Frascati, l'ha subito soccorsa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.