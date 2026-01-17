Ardenza | Furto in via Del Parco ladri sfondano la porta di Rp Immagine | rubati il fondo cassa e prodotti per la cosmesi

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, il centro estetico Rp Immagine, situato in via del Parco ad Ardenza, è stato oggetto di un furto. I ladri hanno sfondato la porta e si sono impossessati del fondo cassa e di alcuni prodotti per la cosmesi. L’accaduto è attualmente sotto indagine delle autorità competenti.

Furto nella notte tra venerdì 16 e santo 17 gennaio all'interno del centro estetico Rp Immagine, in via del Parco ad Ardenza. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso dell'attività e rubato alcune centinaia di euro dal registratore di cassa e alcuni prodotti per la cosmesi prima di darsi alla fuga. A fare l'arma scoperta è stata la titolare che ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini del caso. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

