Ardenza | Furto in via Del Parco ladri sfondano la porta di Rp Immagine | rubati il fondo cassa e prodotti per la cosmesi

Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, il centro estetico Rp Immagine, situato in via del Parco ad Ardenza, è stato oggetto di un furto. I ladri hanno sfondato la porta e si sono impossessati del fondo cassa e di alcuni prodotti per la cosmesi. L’accaduto è attualmente sotto indagine delle autorità competenti.

