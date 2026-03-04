Tor San Lorenzo trovato con cocaina e contanti in bicicletta | arrestato

A Tor San Lorenzo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni residente a Pomezia. Durante un controllo, è stato trovato in bicicletta con cocaina e una somma di denaro contante. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si è svolto nella giornata di ieri.

Ardea, 4 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un uomo di 57 anni, residente a Pomezia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto sul lungomare di Tor San Lorenzo. L’uomo è stato notato e fermato mentre si muoveva in bicicletta: durante gli accertamenti, i militari gli hanno trovato addosso alcune dosi di cocaina e 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di droga: circa 12 grammi di cocaina e 332 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Roma: in bici con droga e contanti su lungomare Tor San Lorenzo, arrestato 57enne

Roma: droga in casa a Tor San Lorenzo, arrestato 76enne, trovati 700 grammi tra hashish e cocainaUn 76enne di Ardea arrestato per spaccio di droga: trovati hashish, cocaina e materiale per confezionamento.

Tutto quello che riguarda Tor San Lorenzo.

Temi più discussi: In bici sul lungomare con un carico sospetto: fermato 57enne a Tor San Lorenzo; Pusher in bici sorpreso dai Carabinieri a Tor San Lorenzo: trovato con droga e contante; Tor San Lorenzo, fermato in bici con la droga: 57enne ai domiciliari; Spaccio sul lungomare di Tor San Lorenzo: cinquantasettenne in bici fermato con droga e 1.000 euro.

Tor San Lorenzo, trovato con cocaina e contanti in bicicletta: arrestatoL’arresto è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto sul lungomare di Tor San Lorenzo. L’uomo è stato notato e fermato mentre si muoveva in bicicletta: durante gli ... ilfaroonline.it

In bici sul lungomare con un carico sospetto: fermato 57enne a Tor San LorenzoIl ciclista, noto alle forze dell'ordine, è stato individuato a Tor San Lorenzo. Il tentativo di eludere i controlli ha fatto saltare la mosca al naso dei militari, che così hanno proceduto alla ... romatoday.it

Extra Tv. . TOR SAN LORENZO: IN BICICLETTA CON LA DROGA, ARRESTATO facebook