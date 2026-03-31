Luca Toni ha commentato la partita tra Bosnia e Italia, sottolineando che non bisogna sottovalutare la squadra avversaria. L’ex attaccante della Fiorentina ha condiviso le sue aspettative in un’intervista sulla Gazzetta dello Sport, invitando l’Italia a mantenere alta l’attenzione in vista dell’incontro di questa sera.

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© Calcionews24.com - Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la Bosnia, non va sottovalutata! Questo è il mio messaggio per l’Italia»

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