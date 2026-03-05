Oliveira ha commentato a CagliariNews24 riguardo alla prestazione di Pisacane, sottolineando che in molti non si aspettavano molto da lui. Ha anche condiviso le sue aspettative sulla prossima partita contro il Como, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni. Le sue parole si concentrano sui giocatori e sulla sfida imminente, senza inserire opinioni personali o analisi approfondite.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mauro su Bastoni: «Il caso si è ingigantito perché Kalulu è stato espulso. Poi che Bastoni abbia esultato. Non si fa ma non si può pagare tutta la vita» Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa» Infortunio Dybala, altro stop per la Joya giallorossa! Trasferta di Genova a rischio? Le ultimissime Vlahovic Juve, arrivano... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Oliveira a CagliariNews24: «Nessuno dava grandi possibilità a Pisacane, ecco che partita mi aspetto con il Como»

Cagliari, Pisacane esulta dopo il 4-0 al Verona: «Partita che mi destava preoccupazioni. C’è una promessa con Esposito»Romagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione Calciomercato Serie A: un colpo e due...

Iezzo a CagliariNews24: «Pisacane, Chivu e Cuesta, finalmente si sta cambiando rotta in Serie A! C’è una cosa che può far bene alla Nazionale»Baturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A! Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo...

COLPO A SORPRESA CAGLIARI: IDEA GIOVANE PER RINFORZARE L’ATTACCO DEI ROSSOBLÙ