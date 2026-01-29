La serie Marvel Wonder Man ha sorpreso tutti. È riuscita a portare sul piccolo schermo uno dei personaggi più oscuri dei fumetti, attirando l’attenzione di pubblico e critica. L’episodio, uno dei migliori mai prodotti, ha fatto parlare di sé per la sua qualità e originalità. Ora il personaggio entra nel MCU, e le aspettative sono alte.

La nuova serie Marvel Wonder Man è riuscita in un’impresa tutt’altro che scontata: mettere d’accordo pubblico e critica. Al debutto, lo show ha sfiorato la perfezione su Rotten Tomatoes, con un gradimento del pubblico addirittura superiore a quello degli addetti ai lavori. Un risultato notevole per una serie che, invece di puntare tutto su azione e supereroi in costume, sceglie una strada più intima e riflessiva, trasformandosi in una satira feroce di Hollywood e, in filigrana, della stessa Marvel Studios. Protagonista è Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, affiancato da Ben Kingsley che torna a interpretare Trevor Slattery. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Marvel porta uno dei personaggi più oscuri dei fumetti nel MCU (in uno dei migliori episodi TV di sempre)

