Victoria Beckham ha brevettato il nome di suo figlio Brooklyn fino al dicembre del 2026 | cosa vuol dire e perché lui non deve esserne affatto contento

Victoria Beckham ha depositato il brevetto sul nome di suo figlio Brooklyn fino al dicembre 2026. Questa decisione implica un controllo esclusivo sull’uso commerciale del nome, limitando potenzialmente la libertà di Brooklyn di utilizzarlo senza autorizzazione. La scelta solleva interrogativi sulla privacy e sull’autonomia dei figli delle celebrità, che spesso si trovano sotto l’occhio pubblico fin dalla giovane età.

“Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla nostra famiglia nella stampa. I post performativi sui social, gli eventi familiari e le relazioni inautentiche sono stati una costante della vita in cui sono nato. Di recente ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi pur di piazzare bugie nei media, spesso a spese di persone innocenti, per preservare la loro facciata. Ma io credo che la verità venga sempre a galla”: questo il cuore delle accuse che Brooklyn Beckham ha mosso a mamma e papà, Victoria e David. Una faida familiare ( che vi raccontiamo qui ) e che si arrichisce di particolari ogni giorno, come ogni gossip che si rispetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno deciso di mantenere privato il video del loro ballo di matrimonio, scelta confermata da TMZ.

