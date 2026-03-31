Tonali asta da 80 milioni | la Juventus sfida Real e United

Il calciatore italiano è al centro di un’asta che coinvolge tre grandi club europei. La Juventus si inserisce tra Manchester United e Real Madrid in una trattativa che ha raggiunto circa 80 milioni di euro. La possibile cessione ha attirato l’attenzione sui movimenti di mercato in vista della prossima stagione, con l’ipotesi di un ritorno al club di origine che viene lasciata aperta.

Sandro Tonali spacca il mercato europeo e accende un’asta totale tra Juventus, Manchester United e Real Madrid, con la clamorosa suggestione di un ritorno al Milan sullo sfondo. Il centrocampista del Newcastle, reduce da una stagione da 47 presenze e 7 assist, ha certificato il suo status di top player assoluto trascinando l’ Italia di Gennaro Gattuso nella vittoria contro l’Irlanda del Nord. La rete d’apertura del lodigiano, seguita dal raddoppio di Moise Kean, ha confermato una metamorfosi tattica senza precedenti: da metodista a incursore d’élite, l’ex rossonero è oggi l’equilibratore totale della Nazionale, con una valutazione di mercato blindata a 80 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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