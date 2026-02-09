Tonali lo United fa sul serio | è sfida a City e Juve per l’estate

Il Manchester United ha messo gli occhi su Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è il primo nome nella lista dei desideri per rinforzare il centrocampo nella prossima estate. La trattativa è calda e il club inglese sembra deciso a fare sul serio per portarlo in Premier League. Nel frattempo, rimangono in corsa anche Juventus e Manchester City, pronte a sfidarsi per aggiudicarsi il giocatore italiano.

Il futuro di Sandro Tonali potrebbe tingersi di rosso. Il centrocampista del Newcastle, dopo essere stato l'uomo copertina degli ultimi istanti del mercato invernale, è diventato l'obiettivo prioritario del Manchester United in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato da The Telegraph, i Red Devils avrebbero individuato nell'ex milanista il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Casemiro, destinato a salutare l'Old Trafford al termine del campionato. L'interesse dello United non è isolato: il centrocampista della Nazionale è reduce da ore frenetiche che lo hanno visto nel mirino dell' Arsenal, con i Gunners che avrebbero tentato un affondo lampo proprio a ridosso del gong di gennaio.

