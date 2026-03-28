Sandro Tonali lascia il Newcastle dopo aver firmato un accordo che prevede il trasferimento in una nuova squadra durante la prossima estate. La cifra offerta per il suo cartellino si aggira attorno agli 80 milioni di euro. La sua rete contro l’Irlanda del Nord ha riacceso l’interesse di diversi club europei, portando a una futura sessione di mercato caratterizzata da trattative e aste ufficiali.

L’Italia ha ritrovato il suo trascinatore: il gol di Sandro Tonali contro l’Irlanda del Nord non ha solo rianimato le speranze mondiali degli Azzurri, ma ha ufficialmente acceso la miccia di un’asta internazionale per l’estate 2026. Nonostante il recente rinnovo con il Newcastle fino al 2029, il futuro del centrocampista lodigiano appare lontano dal St James’ Park. Secondo quanto rivelato da The Shields Gazette, esisterebbe un gentlemen’s agreement tra il calciatore e il club inglese: in caso di mancata qualificazione alle coppe europee — ipotesi concreta vista l’attuale 12ª posizione dei Magpies in Premier League — la società aprirà alla cessione del suo numero 8. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Tonali, addio al Newcastle: patto per l’estate e asta da 80 milioni

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