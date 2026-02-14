Madame annuncia il tour estivo 2026 | le date

Madame ha svelato il suo tour estivo 2026, dopo aver confermato la sua partecipazione a Sanremo 2023. La cantante sarà presente in diversi festival italiani, portando sul palco le sue canzoni più recenti. Tra le date confermate, ci sono esibizioni a Milano, Roma e Napoli. La tournée si svolgerà tra giugno e agosto, con concerti all’aperto e in location storiche.

Madame per Sanremo 2023 – Foto L. Scotti MILANO – Madame ha annunciato il Madame Tour Estate 2026. Quest’estate la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani. I biglietti sono già disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, il tour toccherà alcuni dei più importanti festival italiani. Madame inizierà il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), proseguirà il 6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO), il 9 luglio al Live in Genova Festival a Genova, il 12 luglio all’Anima Festival a Cervere (CN), il 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR), il 29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine, il 3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara, il 9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica (RN), l’11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU), il 12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI), il 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni (BR), il 25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT), il 2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza, l’11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo e, infine, il 13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Madame annuncia il tour estivo 2026: le date Madame annuncia le date del tour estivo 2026: tra le tappe c'è anche la Romagna Madame ha annunciato le date del suo tour estivo 2026, portando la sua musica in molte città italiane, tra cui anche un concerto in Romagna. Alfa annuncia il tour estivo 2026, le prime date e i biglietti Alfa svela le prime date del suo tour estivo 2026, con biglietti disponibili e un calendario in costante aggiornamento. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Madame annuncia le date del tour estivo 2026: tra le tappe c'è anche la Romagna; Madame annuncia il tour estivo, il post Instagram e i fan in visibilio: Ci vediamo ovunque. Le date; Madame annuncia il tour estate 2026; In attesa del disco Madame annuncia il Tour Estate 2026. Date e biglietti. Madame annuncia Madame Tour Estate 2026Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. Quest'estate la cantautrice sarà protagonista sui palchi dei festival italiani. (ANSA) ... ansa.it Madame al Rugby Sound Festival, il suo Tour Estate 2026 parte il 3 luglio da LegnanoL’appuntamento con il Madame Tour Estate 2026 a Legnano è fissato per venerdì 3 luglio all’Isola del Castello di Legnano ... legnanonews.com Madame annuncia il tour estivo: il 27 luglio a Villafranca facebook #Madame è tornata e annuncia oggi il suo MADAME TOUR ESTATE per i principali festival estivi italiani del 2026! Scopri tutte le date e Acquista i tuoi biglietti su buff.ly/7Xz9IID x.com