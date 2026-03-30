Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni, potrebbe presto togliere il braccialetto elettronico. La modella si è trasferita a circa 450 metri dalla casa del DJ, che avrebbe ricevuto un avviso di un procedimento giudiziario. La situazione è al centro di un procedimento legale in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza presentata dai legali di Alessandro Basciano, disponendo la rimozione del braccialetto elettronico. La decisione del GUP si basa sulla recente scelta di Sophie Codegoni di trasferirsi in un'abitazione situata a breve distanza da quella dell'ex compagno. Secondo il giudice, questo avvicinamento volontario rappresenterebbe un segnale di "attenuazione dello stato d'ansia" originariamente denunciato dalla ragazza, rendendo non più necessaria la misura cautelare stretta del dispositivo di controllo. Alessandro Basciano ha accolto con soddisfazione la notizia, dichiarando che "Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni, può togliere il braccialetto elettronico. Ecco perché

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