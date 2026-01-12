Tiro con l’Arco Coppa del Mondo tanti azzurri | due i big

La Coppa del Mondo di tiro con l’arco si appresta a inizia­ree, con numerosi atleti italiani pronti a competere a livello internazionale. Tra i protagonisti, spiccano due grandi nomi azzurri che puntano a ottenere risultati significativi. In un contesto di precisione e concentrazione, l’Italia si prepara a rappresentare con determinazione il proprio talento e la propria passione per questa disciplina.

La Coppa del Mondo di tiro con l’arco è pronta a partire: l’Italia vuole essere protagonista, due i big azzurri Quando il bersaglio diventa piccolo all’orizzonte, l’Italia inizia a sognare. È successo tante volte negli ultimi decenni e con campioni che hanno scritto la storia di questo sport nel mondo e sui maggiori palcoscenici di . 🔗 Leggi su Sportface.it

