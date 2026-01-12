Tiro con l’arco gli iscritti dell’Italia per la Coppa del Mondo Indoor di Nimes | tanti azzurri in Francia fra loro Nespoli e Borsani

L’Italia si prepara alla quinta tappa della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco, in programma a Nimes dal 16 al 18 gennaio. Numerosi arcieri azzurri sono pronti a competere in questa importante tappa, tra cui Nespoli e Borsani. L’evento rappresenta un momento di confronto e crescita per gli atleti italiani, che si apprestano a sfidarsi sulle linee francesi in un contesto internazionale di rilievo.

