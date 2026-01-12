Tiro con l’arco gli iscritti dell’Italia per la Coppa del Mondo Indoor di Nimes | tanti azzurri in Francia fra loro Nespoli e Borsani
L’Italia si prepara alla quinta tappa della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco, in programma a Nimes dal 16 al 18 gennaio. Numerosi arcieri azzurri sono pronti a competere in questa importante tappa, tra cui Nespoli e Borsani. L’evento rappresenta un momento di confronto e crescita per gli atleti italiani, che si apprestano a sfidarsi sulle linee francesi in un contesto internazionale di rilievo.
In vista della quinta tappa delle Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco (Indoor World Series), l’Italia è pronta a tornare in massa sulle linee per partecipare al classico appuntamento francese di Nimes, che si terrà in territorio transalpino dal 16 al 18 gennaio. La pattuglia azzurra sarà composta da tantissimi elementi, molti dei quali debutteranno di fatto a livello internazionale in questo 2026. Un trampolino di lancio verso una stagione, pensando anche poi all’attività outdooor, che sarà densa di appuntamenti e che vivrà nello start della CdM di Puebla (7-12 aprile, in Messico) il suo primo atto di un’annata dai 70 metri caratterizzata dagli Europei del prossimo maggio (18-24) ad Antalya, in Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tiro con l’arco: Italia al lavoro a Cantalupa verso la Coppa del Mondo indoor
Leggi anche: Tiro a volo, grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo
Disciplina "Tiro con l'arco da caccia" FIDASC - facebook.com facebook
Buona Epifania dalla #Fitarco! #Epifania #Befana #archery #tiroconlarco #arco x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.