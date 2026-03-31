Tiro a volo Jessica Rossi in testa dopo 75 piattelli delle qualificazioni del trap femminile a Tangeri

Nella prima giornata delle qualificazioni del trap femminile a Tangeri, Jessica Rossi ha ottenuto il miglior punteggio, arrivando a 75 piattelli su 75. La gara si è svolta nel rispetto del programma stabilito, con le atlete che hanno completato le proprie sessioni di prova. Le qualificazioni continueranno con le altre concorrenti che tenteranno di migliorare i propri risultati prima delle fasi successive.

Si chiude la prima giornata dedicata alle qualificazioni del trap individuale femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso a Tangeri, in Marocco: dopo 75 piattelli sono tre le azzurre in corsa per la finale, con Jessica Rossi prima, Erica Sessa terza ed Alessia Iezzi settima. Al comando dopo tre delle cinque serie previste, infatti, c’è la coppia composta da Jessica Rossi (24-23-24 quest’oggi) e dalla spagnola Mar Molne Magrina, che svettano con 7175, mentre nel terzetto che condivide il terzo posto ad un piattello di distanza ci sono Erica Sessa (21-25-24 lo score odierno), la taiwanese Liu Wan-Yu e la turca Esma Samira Kaya, tutte a quota 7075, invece la polacca Sandra Bernal risulta sesta in solitaria con 6975. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Jessica Rossi in testa dopo 75 piattelli delle qualificazioni del trap femminile a Tangeri Articoli correlati Leggi anche: Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Tangeri: c’è Jessica Rossi nel trap. Big anche nello skeet Tiro a volo: Italia a Tangeri, Jessica Rossi torna perLa squadra nazionale italiana di tiro a volo si prepara ad affrontare la Coppa del Mondo che si terrà a Tangeri dal 25 marzo al 3 aprile 2026. Contenuti utili per approfondire su Jessica Rossi Temi più discussi: Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Tangeri; Tiro a volo: Pittini e Simeone nel gruppo di testa dopo i primi 75 piattelli a Tangier, Rossetti insegue; Tiro a volo, Simeone e Pittini sul podio nello skeet a Tangeri! Squillo in Coppa del Mondo; Tiro a volo: Sara Bongini sesta in finale nello skeet a Tangier, Bacosi fuori dalla top 15. Jessica Rossi torna in pedana dopo la maternità: convocata per TangeriLa campionessa olimpica di Londra 2012 nel trap, Jessica Rossi, torna in gara dopo la maternità. A otto mesi dalla nascita del figlio David, Rossi è stata selezionata per l’Italia nella tappa inaugura ... it.blastingnews.com Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per TangeriJessica Rossi è diventata mamma del piccolo David lo scorso luglio e ora si appresta a tornare in gara: a otto mesi di distanza dal lieto evento, la ... oasport.it Jessica Rossi torna dalla maternità! Grande rientro in Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Tangeri - x.com