Tiro con l' arco Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek a medaglia nei campionati regionali

Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek hanno conquistato due medaglie ai campionati regionali di tiro con l’arco a Ravenna, sfidando altri atleti della zona. Guidi si è distinto con un punteggio elevato nella categoria indoor, mentre Ksiazek ha dimostrato precisione e calma sotto pressione. Entrambi si sono allenati duramente nelle ultime settimane, puntando a migliorare le proprie performance. Le loro vittorie dimostrano come impegno e costanza possano portare risultati concreti. La competizione ha visto una partecipazione numerosa di appassionati locali.

Per Teresa grande soddisfazione di essere riuscita a qualificarsi anche nella "top 16" individuale che le ha permesso di tirare gli scontri Assoluti Ottime prestazioni dei forlivesi Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek ai Campionati regionali indoor coumpound di tiro con l'arco svoltisi a Ravenna. Per entrambi arriva una medaglia a squadre. Guidi si veste d'argento con i compagni della squadra Master Luigi Cervi e Fabio Cortella, mentre Ksiazek è di bronzo nelle Senior assieme a Letizia Lenzi ed Elisa Ganzerli. Per Teresa grande soddisfazione di essere riuscita a qualificarsi anche nella "top 16" individuale che le ha permesso di tirare gli scontri Assoluti.