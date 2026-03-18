Tiro a volo | Italia a Tangeri Jessica Rossi torna per

La squadra italiana di tiro a volo si sta preparando per la Coppa del Mondo a Tangeri, in Marocco, dal 25 marzo al 3 aprile 2026. Jessica Rossi torna a competere in questa manifestazione internazionale, che coinvolge diversi atleti provenienti da tutto il mondo. La competizione si svolgerà in quella città e rappresenta un importante appuntamento nel calendario sportivo.

La squadra nazionale italiana di tiro a volo si prepara ad affrontare la Coppa del Mondo che si terrà a Tangeri dal 25 marzo al 3 aprile 2026. Il roster comprende 16 atleti divisi equamente tra specialità trap e skeet, con l’obiettivo di raccogliere punti per il ranking mondiale e qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Questa edizione segna un momento cruciale nel ciclo quadriennale, poiché funge da primo tassello ufficiale per l’accesso ai Giochi olimpici della prossima estate californiana. La presenza di Jessica Rossi nel settore femminile del trap rappresenta un ritorno significativo dopo il periodo di maternità, mentre lo staff tecnico punta su una strategia di adattamento alle nuove regole delle finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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