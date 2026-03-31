Un boss della camorra ha rivolto minacce al procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, pronunciando la frase “Ti sparo in faccia”. Si tratta di Vitale Troncone, 58 anni, considerato il leader del clan di Fuorigrotta. In seguito a questa intimidazione, è stato disposto l’isolamento per Troncone.

“Gratteri, ti sparo in faccia”. È la minaccia pronunciata dal boss della camorra Vitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagli inquirenti il capo del clan di Fuorigrotta, nei confronti del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Il momento è stato intercettato nel maggio 2025, mentre Troncone si trovava in cella e guardava la televisione osservando il magistrato. A seguito delle minacce, nei confronti del detenuto è stato disposto l’isolamento e il trasferimento in un istituto di massima sicurezza, con applicazione del regime di carcere duro al 41-bis. Troncone, già condannato per il racket dei gadget del Napoli, era scampato quattro anni fa a un agguato, tanto che negli ambienti a lui vicini qualcuno lo soprannominò “immortale” o “il boss che visse due volte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti sparo in faccia”: minacce di un boss al procuratore capo di Napoli Gratteri, scatta l’isolamento per Troncone

Articoli correlati

Leggi anche: "Gratteri, ti sparo in faccia". La minaccia del boss "immortale" Vitale Troncone al procuratore calabrese

Leggi anche: Minacce a Gratteri: «Ti sparo in faccia». Boss al carcere duro

Approfondimenti e contenuti su Napoli Gratteri

Temi più discussi: Gratteri, ti sparo in faccia. E per il boss scatta il 41 bis; Minacce a Gratteri: Ti sparo in faccia. Boss al carcere duro; Minacce a Gratteri: Ti sparo in faccia. Boss al carcere duro; Le cupole di Napoli dal tetto del duomo.

Minacce a Gratteri: «Ti sparo in faccia». Boss al carcere duroParole minacciose di quelle che non lasciano spazio a dubbi. Prima dice: «Gli sparerei in faccia». Poi, quasi come se volesse correggersi, diventa più diretto: ... ilmattino.it

Minacce dal carcere a Gratteri: Ti sparo in facciaTroncone, condannato per racket legato alla vendita di gadget nella città di Napoli, era già scampato a un agguato quattro anni fa ... ilfattovesuviano.it

Esprimo tutta la mia solidarietà al Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Subire minacce di morte da un boss della camorra significa aver inflitto un duro colpo alla loro organizzazione, ed è per questo che ringrazio Gratteri e tutta quella magistratura che mette x.com

“Controllavano anche il respiro, anche una semplice transazione tra due cittadini diventava oggetto di pressing estorsivo”. È questo il commento del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, al termine della conferenza stampa sui 22 arresti di soggetti ritenuti vicini - facebook.com facebook