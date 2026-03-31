Nel maggio 2025, un boss ritenuto capo del clan di Fuorigotta è stato intercettato mentre, in cella, guardava la televisione e pronunciava una minaccia nei confronti del procuratore di Napoli. La frase rivolta al magistrato era:

"Gratteri, ti sparo in faccia". E' la minaccia di un boss, Vitale Troncone, 58 anni, ritenuto dagli inquirenti capo clan di Fuorigrotta, nei confronti del procuratore di Napoli, intercettato in cella a maggio 2025 mentre in tv osservava il magistrato. Per lui è stato disposto l'isolamento. A rivelarlo Il Mattino e La Repubblica. Vitale, condannato per racket sui gadget del Napoli, scampò quattro anni fa ad un agguato. Tanto che negli ambienti a lui vicini qualcuno lo soprannominò "immortale" o "il boss che visse due volte". Nei suoi confronti è scattato il regime di carcere duro al 41 bis, ed è stato già trasferito in un istituto di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Gratteri, ti sparo in faccia". La minaccia del boss "immortale" Vitale Troncone al procuratore calabrese

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Le frasi pronunciate in cella da Vitale Troncone, capoclan dell’area occidentale della città partenopea già coinvolto in racket e agguati. Il procuratore resta impassibile: «Chi conosce la mia storia sa quante volte sono stato in pericolo» - facebook.com facebook