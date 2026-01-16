HBO Max arriva in Italia con una vasta selezione di serie, tra classici cult e novità, offrendo contenuti per ogni gusto. La piattaforma, ormai vicina a condividere la stessa proprietà di Netflix, presenta un’interfaccia familiare e una proposta di abbonamento semplice e trasparente. Scopri i titoli disponibili, i prezzi e le modalità di iscrizione per iniziare subito a seguire le tue serie preferite con HBO Max.

Benvenuta in Italia, Hbo Max. La home page sembra quella di Netflix, tanto a breve avranno ufficialmente lo stesso proprietario, ma i titoli pronti fin dal primo giorno di fruizione stuzzicano già gli amanti del binge watching. Dalle prime ore di martedì 13 gennaio 2026 sulla home italiana di Hbo Max campeggia il lanciatissimo film per gli Oscar Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, fresco vincitore di 4 Golden Globe. Attesissima anche la seconda stagione di The Pitt, anch’essa celebrata ai Globe con il premio alla miglior serie drammatica. Per l’Italia, già pronta è la visione di Nonostante, film diretto da Valerio Mastandrea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The White Lotus, Euphoria, True Blood, Task… Una marea di serie tv cult (e nuove) sono in arrivo con Hbo Max: i titoli, il prezzo e come abbonarsi

Leggi anche: V for vendetta serie tv in arrivo su hbo max: una nuova versione in produzione

Leggi anche: HBO Max arriva in Italia: come abbonarsi e quali sono i prezzi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

HBO Max, da Euphoria a Friends: tutte le serie (e i film) già disponibili sul catalogo e quanto costano i piani di abbonamento; Le serie e i film su Sky e Netflix, cosa cambia con il debutto di HBO Max Italia; HBO Max, quanto costa in Italia: gli abbonamenti, il catalogo e le serie tv in arrivo; .

Euphoria, la stagione 3 è stata rinviata al 2025 insieme ad altre serie TV - È notizia di poche ore fa che la produzione della seconda stagione di The Last of Us comincerà nel 2024 e la possibile finestra di distribuzione della serie TV cadrà probabilmente nel 2025. cinematographe.it

Emmy Awards 2022: Euphoria, Ted Lasso, Succession, The White Lotus e un record per Squid Game - Si è tenuta questa notte la 74ª edizione dei Primetime Emmy Awards 2022: la cerimonia di premiazione, presentata dall'attore e comico Kenan Thompson, si è svolta presso il Microsoft Theater di Los ... cinefacts.it

La premiere di The Idol batte Euphoria per ascolti - La premiere di The Idol ha fatto record di ascolti, battendo i primi episodi di serie importanti per HBO, come Euphoria e The White Lotus Le polemiche attorno alla controversa serie di HBO The Idol ... daninseries.it

Se avete in programma un viaggio nella Riviera francese, fareste bene a muovervi subito: potrebbe essere la prossima destinazione a subire il White Lotus Effect, il fenomeno per cui le grandi serie TV finiscono per influenzare le nostre scelte di viaggio. Merito - facebook.com facebook

The White Lotus 4 sarà girata al Château de La Messardière x.com