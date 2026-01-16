The Madison | Prime foto dalla nuova serie con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

Paramount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali di The Madison, la nuova serie drama scritta e prodotta da Taylor Sheridan. Con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nel cast, la serie promette una narrazione intensa e coinvolgente. Di seguito, le prime foto che anticipano i temi e l’atmosfera di questa produzione.

Paramount+ ha appena diffuso le prime foto ufficiali di The Madison, la nuova serie drama intensa e personale scritta e prodotta da Taylor Sheridan. The Madison La serie di Taylor Sheridan The Madison è l’opera più intima di Sheridan: una storia sul lutto, la connessione umana e la trasformazione familiare. La famiglia Clyburn si trasferisce da New York nel cuore del Montana centrale dopo una tragedia, affrontando segreti sepolti e un nuovo inizio difficile. Accanto a Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, il cast include Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova e Matthew Fox. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Madison | Prime foto dalla nuova serie con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell Leggi anche: Kurt russell protagonista di due nuove serie tv in uscita nel 2026 Leggi anche: Michelle Pfeiffer protagonista di un film che diventa subito il successo di streaming numero 1 su Prime Video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La leggenda di The Mark, l’hotel istituzione di New York; Ranking Wta: la posizione di Paolini dopo la United Cup; Francesca Chillemi conferma la nascita della figlia: la prima foto dopo il parto prematuro; Sophie Turner è Lara Croft: la prima immagine di “Tomb Raider”. L’8 giugno 1975, Jackie Tonawanda segnò un prima e un dopo diventando la prima donna a salire sul ring del Madison Square Garden, il tempio della boxe mondiale. In un’epoca in cui la boxe femminile era vietata in molti stati degli USA, affrontò il kickboxer - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.