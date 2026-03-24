Una strana cicatrice scorta nelle foto dal set di Londra avrebbe messo in allarme i fan: spoiler sulla trama del reboot in arrivo? A Londra proseguono le riprese del reboot di Highlander. Henry Cavill è stato avvistato sul set con una tenuta che ricorda molto da vicino quella indossata da Christopher Lambert nell'originale, ma un dettaglio che nasconde potenziali spoiler avrebbe messo in allarme i fan. Chi ha familiarità con il franchise saprà che esplora la secolare faida tra Connor MacLeod e gli altri potenti Immortali. L'originale Highlander - L'ultimo immortale li ha visti impegnati in una battaglia all'ultimo sangue per assorbire i poteri dell'altro in vista dell'assunto che, alla fine, ne rimarrà uno solo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Highlander: le foto di Henry Cavill svelano una ferita sospetta, cosa succede all'Immortale?

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