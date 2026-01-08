The Mandalorian & Grogu | ritorno a una location familiare nella nuova foto del film Star Wars

Nel 2026, la saga di Star Wars torna al cinema dopo sette anni di assenza. In attesa del nuovo trailer, una recente immagine di

Siamo ufficialmente nel 2026 e questo significa che manca ora pochissimo al ritorno della saga di Star Wars al cinema dopo ben sette anni di assenza, intanto una nuova immagine per ingannare l'attesa Dopo i due diversi teaser di The Mandalorian & Grogu proiettati in esclusiva nei cinema insieme a Zootropolis 2 e Avatar: Fuoco e Cenere, i fan di Star Wars sono più che mai ansiosi di vedere il nuovo trailer, ma nel frattempo dovranno accontentarsi di una nuova immagine del film in uscita quest'anno. A questo punto, la possibilità più probabile è che un nuovo trailer venga pubblicato durante il Super Bowl del mese prossimo.

