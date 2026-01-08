Auto avvolta dalle fiamme | vigili del fuoco in azione

Stanotte a Poppi, lungo via Roma, un’auto è andata completamente a fuoco. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’evento.

