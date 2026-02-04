Il Valenzatico conquista una vittoria netta contro il Giovani Via Nova, vincendo 4-0 e mantenendo il primo posto in classifica. La squadra di casa ha dominato dall’inizio alla fine, senza lasciare spazio agli avversari. L’Olmi risponde con un gol di Santini, ma non basta a cambiare le sorti dell’incontro. La capolista prosegue il suo cammino, forte di un gioco efficace e di una serie di risultati positivi.

Con il poker rifilato al Giovani Via Nova (4-0) il Valenzatico continua a volare mantenendosi alla guida del gruppo. Un acuto di Santini ha permesso all’ Olmi di regolare in casa il Bottegone, mentre Bacci e Scrima hanno certificato il 2-0 con cui l’ Hitachi Pistoia ha affondato il Montale Pol. 90 Antares. Formato, Nappini e Berti sono andati in gol nel 3-1 con cui il Bugiani Pool 84 ha espugnato il campo sportivo del Granducato. Sconfitta a sorpresa invece per il San Piero, giustiziato dal Traversagna (che ha vinto per 4-1 davanti al proprio pubblico). Sarripoli e Cerbaia non sono andati oltre l’1-1 (Geri da un lato, Di Pasquale dall’altro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poker della capolista Valenzatico. L’Olmi risponde grazie a Santini

Approfondimenti su Valenzatico Giovani Via Nova

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Valenzatico Giovani Via Nova

Argomenti discussi: Poker della capolista Valenzatico. L’Olmi risponde grazie a Santini; Terza Categoria, il Valenzatico è la nuova capolista del campionato.

Poker della capolista Valenzatico. L’Olmi risponde grazie a SantiniCon il poker rifilato al Giovani Via Nova (4-0) il Valenzatico continua a volare mantenendosi alla guida del gruppo. Un acuto di Santini ha permesso all’Olmi di regolare in casa il Bottegone, mentre ... msn.com

Terza Categoria, il Valenzatico è la nuova capolista del campionatoSi confermano in gran forma anche gli Olmi, ko di misura per la Pca Hitachi. Dilagano Athletic Spazzavento e Virtus Bottegone Di Christian Disperati La sedicesima giornata di Terza Categoria si è aper ... pistoiasport.com

| La capolista Bisceglie ko a Brindisi. Fermato il Canosa, poker del Taranto | Il resoconto della 26a Giornata del campionato di Eccellenza #MondoRossoBlù #MRB #EccellenzaPugliese - facebook.com facebook

| La capolista Bisceglie ko a Brindisi. Fermato il Canosa, poker del Taranto | Il resoconto della 26a Giornata del campionato di Eccellenza #MondoRossoBlù #MRB #EccellenzaPugliese x.com