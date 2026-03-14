Nel campionato di calcio di terza categoria, il Valenzatico non è riuscito a superare l’Olmi nel derby terminato senza reti. Nel frattempo, l’Hitachi ha battuto il Cerbaia con un risultato di 3-0, accorciando così le distanze in classifica. La partita tra Valenzatico e Olmi si è conclusa senza gol, mentre l’Hitachi ha ottenuto una vittoria netta contro il Cerbaia.

Il Valenzatico non è andato oltre il pari a reti bianche nel derby con l’Olmi. E l’Hitachi ne ha approfittato, rifilando un netto 3-0 al Cerbaia e riducendo le distanze. Questa la sintesi del ventiduesimo turno del campionato di Terza categoria di Pistoia. Da segnalare la vittoria esterna del Bugiani Pool 84 sul Giovani Via Nova (4-2) e della Virtus Bottegone, corsa a Montale contro il Montale Pol.90 Antares (1-0). Stop a sorpresa per il San Piero, caduto tra le mura amiche per mano del Sarripoli (vincente per 3-1). Morioni ha regalato l’1-0 al Traversagna sul terreno di gioco del Real Montecatini terme, con Capostrada Belvedere ed Athletic Club Spazzavento che hanno fatto registrare il medesimo punteggio (ma in casa) rispettivamente contro Sporting Casini e Granducato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Rallenta la corsa del Valenzatico. L’Hitachi vince e accorcia a -4

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