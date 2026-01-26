Brucia l' auto di un pensionato è mistero sulle cause | avviate le indagini

Nella mattinata di sabato, nel quartiere di Monserrato ad Agrigento, si è verificato il incendio di una Renault Clio appartenente a un pensionato di 79 anni. Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine, al momento prive di spiegazioni certe. Le autorità stanno conducendo verifiche per determinare l’origine del rogo e accertare eventuali responsabilità.

La scintilla iniziale potrebbe essersi innescata a causa di un cortocircuito, ma potrebbe anche essere stata appiccata. Servirà del tempo per stabilire cosa è effettivamente accaduto A fuoco l'auto, una Renault Clio, di un pensionato agrigentino settantanovenne. È accaduto, durante la mattinata di sabato scorso, nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. A mobilitarsi, per tentare di salvare il salvabile, sono stati i vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Delle indagini, avviate praticamente subito, si stanno invece occupando i carabinieri. Sul posto, scattato l'allarme, si sono infatti precipitati i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

