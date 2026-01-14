14enne scomparsa nel weekend | la notizia è appena arrivata

È stata ritrovata sana e salva la studentessa di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena. La giovane è stata rintracciata questa sera in una stazione della Liguria, al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile. La notizia porta sollievo e conferma l’efficacia delle attività investigative in situazioni di questo tipo.

È sana e salva la studentessa di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica da Modena. La ragazza è stata ritrovata nella serata di oggi, 14 gennaio, in una stazione della Liguria, al termine di un'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile. A lanciare l'allarme era stata la madre, che domenica mattina aveva sporto denuncia dopo non aver trovato la figlia nel letto. Le ricerche si sono concentrate fin da subito su più fronti e si sono concluse con esito positivo grazie a un lavoro di intelligence che ha permesso di rintracciare la minore insieme a un altro ragazzo, poco più grande di lei, anche lui allontanatosi da casa e per il quale era stata presentata una segnalazione di scomparsa.

Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena - La giovane studentessa è stata rintracciata grazie a un brillante lavoro di intelligence della squadra mobile della polizia ... msn.com

E’ stata ritrovata la 14enne scomparsa a Modena - Nella serata di oggi, mercoledì 14 gennaio, è stata ritrovata la 14enne che era sparita da casa nel quartiere di Modena est tra sabato notte e domenica mattina: era uscita e non aveva più fatto ritorn ... temponews.it

