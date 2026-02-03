Sono passati quasi cinque anni da quando Sara Pedri, la ginecologa di Trento, è scomparsa nel nulla. Oggi le autorità annunciano che riprenderanno ufficialmente le ricerche, cercando di fare luce su questa sparizione ancora irrisolta. Le famiglie e gli amici sperano di trovare risposte dopo tanti anni di silenzio.

Riprenderanno ufficialmente le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa quasi cinque anni fa a Trento. Era il 4 marzo 2021 quando la giovane, originaria di Forlì e in servizio dal 2018 all’ospedale Santa Chiara, svanì nel nulla lasciando la sua auto vicino al Ponte di Mostizzolo. Il corpo non è mai stato ritrovato. Non è ancora fissata una data precisa per il riavvio delle operazioni, interrotte nel 2024, ma secondo la sorella Emanuela Pedri le attività potrebbero partire a breve, forse già a marzo 2026, in concomitanza con l’anniversario della scomparsa. “Mi basterebbe ritrovare gli occhiali di Sara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sara scomparsa nel nulla nel 2021: la notizia è appena arrivata

Approfondimenti su Sara Pedri

Una giovane di 19 anni è scomparsa nel nulla alla vigilia di Natale.

È stata ritrovata sana e salva la studentessa di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Modena.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sara Pedri

Argomenti discussi: Chiediamo di riprendere le ricerche di Sara Pedri, la sorella Emanuela: Le tante persone che la amano ci spingono a trovare delle risposte; Scomparsa di Sara Busiello, una telefonata riaccende le speranze: È a Napoli, sta bene · CosenzaChannel.it; Morte Daniela Ruggi, nella torre dove è stato trovato il teschio erano stati fatti altri sei sopralluoghi; Tre identità e una caduta nel vuoto da 15 metri: il giallo dell'omicidio di via Nerino.

Sara Pedri, riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa: Ci basterebbe trovare qualcosa di leiRiprenderanno a breve le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento a marzo del 2021. La conferma dalla sorella Emanuela dopo la richiesta al prefetto: Mi basterebbe ritrovare gli ... fanpage.it

Forlì, la scomparsa di Sara Pedri: all’ex primario 240mila euro per licenziamento illegittimoRisarcito con 240mila euro per licenziamento illegittimo. È quanto ha ottenuto Saverio Tateo, ex primario del Santa Chiara di Trento, licenziato nel ... corriereromagna.it

RTTR La Televisione. . CONTINUATE A CERCARE SARA Lo chiede la famiglia Pedri e l'associazione Penelope. Tra un mese saranno cinque anni dalla scomparsa della ginecologa. La prefetta Fusiello non esclude di accogliere la richiesta - facebook.com facebook