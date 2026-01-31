Steven Tyler accusato di molestie su minore in un processo che scuote il mondo dello spettacolo

Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith, deve affrontare un processo in California. Un giudice ha deciso che ci sono abbastanza prove per procedere, dopo le accuse di molestie su una donna che oggi ha 68 anni. La vicenda scuote il mondo dello spettacolo e mette sotto i riflettori le accuse di abusi sessuali.

Il cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, dovrà comparire davanti a un tribunale della California dopo che un giudice ha deciso che le accuse di abusi sessuali su minore, mosse da una donna oggi 68enne, sono abbastanza fondate da giustificare un processo. La decisione, presa dal giudice Patricia A. Young della contea di Los Angeles, riguarda soltanto le denunce presentate in California, poiché per gli altri Stati – Oregon, Washington e Massachusetts – i termini di prescrizione sono ormai scaduti. L'evento ha scosso il mondo dello spettacolo, mettendo sotto i riflettori un caso che risale agli anni Settanta e che coinvolge un'icona del rock americano.

