Molestie su minore alla stazione dei bus anziano sotto processo

Un anziano di Gualdo Cattaneo è sotto processo presso il Tribunale penale di Perugia per aver molestato un quindicenne nei pressi di una stazione dei bus nel maggio 2023. L’uomo, difeso dall’avvocato Liberatori, è accusato di adescamento di minori a seguito di diversi episodi che si sarebbero verificati in quella zona. La vicenda riguarda specifici comportamenti ritenuti offensivi nei confronti del giovane.

