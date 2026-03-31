Terranuova Traiana - Trestina partita posticipata a venerdì 3 aprile

La partita tra le squadre Terranuova Traiana e Trestina, inizialmente prevista in un giorno diverso, è stata posticipata e si giocherà venerdì 3 aprile. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dall’associazione sportiva interessata, che ha informato del cambio di data senza specificare le motivazioni. La gara si svolgerà sul campo di Terranuova Traiana alle ore stabilite.

Arezzo, 31 marzo 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica che l a gara Terranuova Traiana - Trestina, valida per la trentesima giornata, tredicesima di ritorno, del girone E del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, inizialmente programmata come da calendario per le ore 15 di dopodomani, giovedì 2 aprile 2026, è stata posticipata al giorno successivo, venerdì 3 aprile 2026, in accordo con la società Sporting Club Trestina, che ringraziamo per la piena disponibilità. Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 15.00, presso lo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. La biglietteria, sita in piazza generale Felice Coralli, sarà aperta per tutti i settori a partire dalle ore 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Traiana - Trestina, partita posticipata a venerdì 3 aprile Articoli correlati Terranuova Traiana all’esame ScandicciArezzo, 09 gennaio 2026 – Dopo la vittoria di misura ottenuta allo “Stefano Lotti” contro il Poggibonsi, fanalino di coda, il Terranuova Traiana di... Vola il Terranuova TraianaArezzo, 02 marzo 2026 – Dopo la sconfitta contro il Prato, il Terranuova Traiana si riscatta battendo 2-0 il Foligno Calcio in uno scontro diretto di... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Scheda squadra Terranuova Traiana; Tabellino partita Siena vs Terranuova Traiana; Scheda squadra Terranuova Traiana; Tabellino partita Terranuova Traiana vs Prato. Terranuova Traiana-Grosseto 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Terranuova Traiana-Grosseto di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Bel punto del Camaiore nell'anticipo del sabato col Tau. Il Seravezza strapazza il Terranuova Traiana e allunga al 2° posto solitario - facebook.com facebook